توقيف 3 أشخاص كانوا محل بحث في عين الدفلى

أوقفت مصالح الامن بولاية عين الدفلى ثلاثة أشخاص مسبوقين قضائيا ومبحوثين عنهم.

وحسب بيان لمصالح الشرطة فإن الاشخاص تترواح أعمارهم مابين 20 و40 سنة.

و أسفرت العملية التي قامت بهخا الشرطة في بخميس ملاينة في عين الدفلى من توقيف محتال في عقده الرابع .

احتال على فلاح و اوهمه انه يشتغل بتعاونية الحبوب، ليسلبه اكثر من مائة مليون سنتيم ثمن 400 قنطار من الشعير.

كما قامت عناصر الشرطة بالامن الحضري الثاني بنفس الولاية، بتوقيف شابين مبحوث عليهما قضائيا.

الاول متابع في قضية حيازة و ترويج مخدرات، و الثاني متابع بحيازة و نقل و بيع المشروبات الكحولية.

و فور استكمال اجرءات التحقيق تم اعداد ملف قضائي للمتمين و تقديمهم الى الجهات القضائية.