توقيف 3 أشخاص متلبسين بالسطو ليلا على مقر الدائرة في تيارت

تمكنت مصالح الأمن بتيارت، من توقيف ثلاثة أشخاص في العشرينيات من العمر، بتهمة تكوين جمعية أشرار مختصة في السرقة.

وفي حدود الساعة الثالثة صباحا، لفت انتباه دوريات لعناصر الشرطة إلى مركبة محملة بأبواب ونوافذ وإطارات من صنع مادة الألمنيوم.

وكانت المواد مركونة بالقرب من مقر دائرة تيارت، فيما كان ثلاثة أشخاص يقومون بنقل المسروقات إلى المركبة.

وتم تطويق المكان،ليتبين أن مقر دائرة تيارت تعرض للسرقة من قبل هؤلاء الأشخاص الثلاثة المشتبه فيهم بعد تسلقهم لجدار الفناء.

وتم تقديم المشتبه فيهم الثلاثة،أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت،حيث أحيلت إجراءات القضية على المثول الفوري،أين صدر،في حقهم أمر إيداع.