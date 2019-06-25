توقيف 3 أشخاص متهمين في نصب وإحتيال بعنابة

تمكنت مصالح الشرطة التابعة لأمن دائرة الحجار بعنابة، من توقيف 03 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 30 و 40 سنة ،

كما تمكنت ذات المصالح من إسترجاع المسروقات، حسبما أفاد به بيان لمصالح الأمن الولائي، اليوم الثلاثاء.

العملية جاءت بناء على شكوى مقدمة من طرف مواطن، مفادها تعرضه لعملية نصب وإحتيال من طرف شخص مجهول

إستهدفت أجهزة كهرومنزلية تتمثل في 02 مكيف هوائي،03 أجهزة تلفزيون 03 أجهزة إستقبال، آلة عجن، غسالة، جهاز تسخين.

وبعد إستكمال الإجراءات القانونية وتقديمهم أمام العدالة، صدر في حق المشتبه فيه الرئيسي أمر إيداع الحبس،

فيما وضع شريكيه تحت الرقابة القضائية عن جنحة النصب والإحتيال، وفق ذات المصدر .