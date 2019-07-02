توقيف 3 أشخاص متورطين بالإختـطاف والإعتداء على فتاة ببومرداس

تمكنت فرقة الشرطة القضائية، لأمن دائرة خميس الخشنة، ببومرداس، من إلقاء القبض على 3 أشخاص، بتهمة اختطاف فتاة وسرقة أغراضها.

وحسب بيان لذات المصلحة، اليوم الثلاثاء، تقدمت الضحية، البالغة من العمر 21 سنة، بشكوى، مفادها تعرضها للإختطاف، والضرب والجرح العمدي، بواسطة سلاح أبيض محظور.

وأضافت الفتاة في الشكوى، قيام المختطفين، بسرقة أغراضها الشخصية، والتشهير بها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وعلى الفور باشرت فرقة الشرطة القضائية، تحرياتها التقنية في القضية، والتي أسفرت عن توقيف ثلاثة مشتبه فيهم، على مستوى دوار أولاد امعمر، ببلدية الأربعطاش.

المشتبه فيهم تتراوح أعمارهم مابين 27 و39 سنة، ينحدرون من بلدية خميس الخشنة، وهم مسبوقين قضائيا.

وعولجت القضية، بعد الإستغلال التقني لفيديو تم رصده عبر مواقع التواصل الإجتماعي، يبين عملية الإعتداء على الضحية.

ليتم تحويل المشتبه فيهم للمصلحة، لمواصلة التحقيق ، مع انجاز ملفات قضائية ضدهم.

وذلك بتهمة إختطاف والضرب والجرح العمدي، بواسطة سلاح أبيض محظور، مع التعذيب، والسرقة، والتشهير عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

كما تمكنت عناصر ذات الفرقة، من خلال مواصلة وتعميق تحرياتها، إلى فك خيوط قضية ثانية، ارتكبتها نفس الجماعة الإجرامية.

حيث تعلقت القضية الثانية للموقوفين، بجناية إختطاف وابعاد واحتجاز قاصر دون 16 سنة، قصد تحريضها على الفسق وفساد الأخلاق، وانشاء محل للدعارة، واغتصاب قاصر، تحت طائلة العنف والتهديد.