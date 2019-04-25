توقيف 3 أشخاص متورطين في قضايا مختلفة بالشلف

تمكنت مصالح أمن ولاية الشلف خلال الأسبوع المنصرم من توقيف 3 أشخاص متورطين في قضايا إجرام، حسب بيان لذات المصالح.

وأوضح ذات البيان، أن الثلاث الأشخاص الموقوفين تترواح أعمارهم مابين 21و27 سنة، تورطوا في سرقة وحيازة وترويج المخدرات والمشروبات الكحولية.

وقد تم ضبط كمية من المخدرات تقدر بـ13.12 غرام”كيف معالج”، بالإضافة إلى قرصين من المؤثرات العقلية، توبع فيهما شخصين.

أحدهما محل بحث من قبل الجهات القضائية، وقضية أخرى تتعلق بالسرقة من داخل مسكن، متابع فيها شخص آخر.

كما أوقفت ذات المصالح بقالول، شخص يبلغ من العمر 26 سنة، يقوم بنقل 35 وحدة من المشروبات الكحولية لغرض البيع.

وقد تم إنجاز ملفات جزائية في حق المشتبه فيهم، أحيلوا بموجبها أمام محكمة الشلف، استنادا لذات المصدر.