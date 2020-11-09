توقيف 3 أشخاص متورطين في قضية الترويج لمؤثرات عقلية بسكيكدة

تمكنت مصالح الأمن بسكيكدة من توقيف 3 أشخاص متورطين في قضية الترويج لمؤثرات عقلية.

تمكنت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن سكيكدة من توقيف ثلاثة أشخاص متكونين من فتاتين وشاب، تتراوح أعمارهم مابين 22 و 36 سنة.

الموقوفون تورطوا في قضية تتعلق بـجنحة الوساطة في الدعارة، حيازة المخدرات لغرض الاستهلاك الشخصي، حيازة المشروبات الكحولية لعرض البيع دون رخصة.

حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات إلى الفرقة الجنائية بأمن الولاية، مفادها رصد نشاط مشبوه لأحد الأشخاص المسبوقين قضائيا في المتاجرة وحيازة الممنوعات، مخدرات ، مؤثرات العقلية، متخذا من مسكنه العائلي مكانا للممارسة نشاطه.

عناصر الفرقة وبناءا على هده المعلومات كثفت من عمليات البحث والتحري، والتي بينت تردد أشخاص مشبوهين على مسكن المشتبه فيه.

لتقوم عناصر الضبطية القضائية وبعد التنسيق مع النيابة المختصة بمداهمة مسكن المشتبه فيه، الذي تم توقيف مع حجر كمية من المشروبات الكحولية قدرت بأكثر من 220 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام.

كما تم توقيف فتاتين كانتا بداخل المسكن، قبل تحويل الجميع إلى مقر الفرقة.

مجريات التحقيق كشفت عن نشاط أخر للمشتبه فيه يتمثل في جنحة الوساطة في الدعارة واقتسام الأرباح.

وبعد إتمام إجراءات التحقيق أنجز ضد المشتبه فيهم ملف قضائي.

وتم بموجبه تقديمهم أمام النيابة المختصة لدى محكمة سكيكدة أين صدر في حقهم أمر إيداع.