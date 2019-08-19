توقيف 3 أشخاص مشتبه بهم في اختطاف شاب وتعذيبه بأم البواقي

تمكن أمن دائرة عين فكرون، بأم البواقي من توقيف 3 أشخاص مشتبه بهم في جناية اختطاف شاب وتعذيبه.

وحسب مصدر أمني موثوق، يتابع المتهمون أيضا، بجنحة التقاط صور لشخص في مكان خاص دون رضاه، وجنحة السرقة بالتعدد.

وحسب المصدر، فقد أقدم المشتبه بهم على استدراج وتحويل شاب يبلغ 26 سنة مقيم بعين فكرون لوجهة مجهولة بإستعمال مركبة.

وتم تعذيب الشاب المختطف بأسلحة بيضاء، مع سلبه مبلغ مالي وهاتفه النقال.

وقد تم تحويل المتهمون الثلاثة الى مصلحة الأمن، وفتح تحقيق في القضية، مما أفضى إلى استرجاع كل المسروقات.