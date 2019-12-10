توقيف 3 أشخاص مشتبه بهم في قضية سرقة بأم البواقي

تمكن رجال الشرطة بالأمن الحضري الثالث بأم البواقي، من توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه بهم في قضية سرقة بالعنف مع استحضار مركبة .

القضية تعود حيثياتها إلى تاريخ الثاني من أكتوبر الماضي، عندما تعرض أحد الأشخاص للسرقة بالعنف بأحد الأحياء بمدينة أم البواقي.

وهذا من طرف ثلاثة أشخاص كانوا على متن مركبة استولوا خلالها على مبلغ مالي من الضحية.

وبعد أن قام الضحية بتقديم شكوى رسمية لدى مصالح الأمن الحضري الثالث، باشر على إثرها رجال الضبطية تحرياتهم المعمقة.

ليتم تحديد هوية الأشخاص المشتبه فيهم وتوقيفهم بتاريخ 2019.12.02 ويتعلق الأمر بثلاثة شبان تتراوح أعمارهم بين 21 و 32 سنة.

المشتبه فيهم انجز ضدهم ملفا جزائيا عن قضية السرقة بالعنف واستحضار مركبة، تم تقديمهم أمام الجهات القضائية.قضي