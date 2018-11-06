توقيف 3 أشخاص من بينهم قاصر متلبسين بسرقة محل تجاري في تيارت

تمكنت مصالح الأمن الحضري السادس بأمن ولاية تيارت، من توقيف ثلاثة أشخاص بتهمة تكوين جمعية أشرار ومحاولة السرقة.

بالإضافة إلى الإعداد لارتكاب الجنايات والجنح، في حالة تلبس مع توفر ظرفي الليل والتعدد.

ويتعلق الأمر بكل من المسمى -م، أ – 22 سنة، و المسمى- هـ، ن – 21 سنة وقاصر.

وتعـود حيثيات القضية إثر نداء عبر الخط الأخضر 15 48 من طرف أحد المواطنين، مفاده وجود أشخاص يحاولون كسر باب محل تجاري.

من أجل السرقة بأحد أحياء مدينة تيارت، على الفور تنقلت قوات الشرطة للأمن الحضري السادس إلى عين المكان.

أين تم ضبط ثلاثة أشخاص قرب المحل التجاري الخاص ببيع التجزئة للتبغ والكبريت كما تم العثور على مقبض حديدي حاد.

ومقبض حديدي مدبب صغير الحجم، فيما تم معاينة إعوجاج على مستوى النافذة للمحل جراء محاولة الكسر.

ليتم تحويل المشتبه فيهم إلى المصلحة وفتح تحقيق في القضية، وبعد إتمام الإجراءات القانونية.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت.

أين صدر في حق كل من المدعو “م، أ” 22 سنة و”هـ، ن” 21 سنة أمر إيداع فيما استفاد القاصر من استدعاء مباشر.