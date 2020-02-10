توقيف 3 أشخاص من قسنطينة يروجون للمهلوسات بتيارت

تمكنت فرقة البحث و التدخل بأمن ولاية تيارت من تفكيك شبكة مختصة في ترويج الأقراص المهلوسة.

أفاد مصدر أمني أن الشبكة تتكون من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و 33 سنة، تم توقيفهم أثناء دورية عادية للأمن لفت إنتباههم تحرك مشبوه لشخص، وبعد تفتيشه عثر بحوزته على 60 قرصا من نوع “ليريكا”.

وأضاف ذات المصدر أنه بعد إقتياده إلى مقر الأمن، تبين أنه إقتناها من 3 أشخاص ينحدرون من ولاية قسنطينة.

مما جعل ذات المصالح تكثف من تحرياتها و تم توقيفهم على متن مركبة سياحية قبل مغادرتهم مدينة تيارت.

وبعد الانتهاء من الاجراءات القانونية تم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت، الذي أودعهم الحبس الإحتياطي بتهمة حيازة المهلوسات لغرض البيع .