توقيف 3 أشخاص من مروجي المخدرات وحجز 467 مؤثر عقلي بسيدي عبد الله

أفلحت الشرطة القضائية للأمن الحضري الثامن سيدي عبد الله بأمن المقاطعة الإدارية زرالدة في توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم. بقطاع الاختصاص بجرائم المتاجرة وترويج المخدرات بمختلف أنواعها.

العملية هذه حسب بيان صحفي اليوم الخميس، جاءت بعد عملية ترصد محكمة داخل أحياء سيدي عبد الله. كما كانت مرفقة بأذون تفتيش منازل المشتبه فيهم للحصول على أدلة قاطعة بخصوص الاشتباه فيهم في بيع وترويج المخدرات.

حيث مكنت العملية من ضبط وحجز 58.53 غ من الكيف المعالج و 467 قرص من المؤثرات العقلية. 12 قارورة محلول مؤثر 3شفرات سكين من نوع كيتور بالإضافة الى مبلغ مالي من العملة الوطنية قدره 237000 دج.

