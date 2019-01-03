توقيف 3 أشخاص وإسترجاع 7 قطع نقدية أثرية في ميلة

أوقفت فرقة البحث والتحري بولاية ميلة 3 أشخاص كانت بحوزتهم 7 قطع نقدية أثرية كانوا بصدد عقد صفقة لبيعها.

وحسب ذات المصالح فإن العملية جاءت إثر معلومات حول صفقة مشبوهة لبيع قطع أثرية بميلة عن طريق الفيسبوك.

أين باشرت فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية وخلية حماية التراث الثقافي أمس الاربعاء التحريات التي أسفرت عن توقيف 3 أشخاص بوسط المدينة.

حيث ينحدر اثنين منهم من ميلة والثالث من سطيف والذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و20 سنة وذلك بوسط مدينة ميلة

كما تنم ضبط بحوزتهم على 7 قطع نقدية معدنية قديمة كانوا بصدد عقد صفقة لبيعها.

وعقب عرضها على الخبرة المنجزة تبين أن 6 قطع برونزية منها تعود إلى الفترة الرومانية والقطعة السابعة ترجع للجمهورية الفرنسية وضربت سنة 1939.

وقد تم تقديم المشتبه بهم للجهات القضائية.