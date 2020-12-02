توقيف 3 أشخاص واسترجاع قطعة أثرية في أم البواقي

تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بأم البواقي، من إسترجاع قطعة أثرية قديمة تدخل ضمن الممتلكات الثقافية التي لها قيمة تاريخية وفنية.

وقد مكنت هذه العملية من توقيف 3 أشخاص ينحدرون من ولاية ميلة، قاموا بنقل هذه القطعة الأثرية المصنوعة من مادة البرونز.

وكان المشتبه فيهم، بصدد بيع القطعة الأثرية، بمدينة عين مليلة مقابل مبلغ مالي قدره 430 مليون سنتيم، إلى جانب حجز سيارة سياحية مستعملة في العملية.

ويذكر أن القطعة الأثرية المسترجعة عبارة عن تمثال على شكل إمرأة مبتورة اليد اليسرى تحمل بيدها اليمنى مرساة لسفينة، وثابتة على قاعدة مجوفة ورجلها اليمنى موضوعة على كتاب بجانبه كرة.

وتعود هذه القطعة الأثرية، للحقبة الزمنية مابين سنة 1870 إلى سنة 1915 م.