توقيف 3 أشخاص وحجز أختام وسجلات كانت تستعمل في عمليات تزوير ببومرداس

تمكنت مصالح الأمن الحضري الثاني لبومرداس، من توقيف 3 الأشخاص من بينهم إمرأة كانوا يقومون بعمليات تزوير وثائق تجارية لإختلاس أموال خاصة.

وحسب بيان لمصالح الامن الحضري الثاني لبومرداس، قامت أفراد العصابة بإستغلال بعض الاشخاص للإستيلاء على أموالهم، أين يتم الإتفاق مع الضحايا على تسوية بعض المشاريع بتواطؤ أشخاص ممن يملكون أختام إدارية على أن يقوموا بتسوية ملفاتهم مقابل مبالغ مالية.

وحسب ذات البيان ،فقد تم إكتشاف أمرهم بعد تقدم أحد الضحايا و تقديمه لشكوى رسمية، لتباشر مصالح الشرطة عمليات التحقيق والتحري في الموضوع، أين ألقي القبض على ثلاثة أشخاص من بينهم إمرأة المنحدرين من بلدية بومرداس والبالغين من العمر ما بين 40 سنة و46 سنة، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه فيهم تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

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