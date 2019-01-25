توقيف 3 أشخاص وحجز أزيد من 12 ألف دينار تونسي و595 دينار ليبي مهربة بالوادي

أفادت مصدر مطلع للنهار تمكن عناصر الجمارك الجزائرية بالمعبر الحدودي الطالب العربي من حجز عملة أجنبية كانت معدة للتهريب.

والتي قدرت بأزيد من 12 الف و540 دينار و595 دينار ليبي .

كما تم توقيف ثلاثة شبان في سيارة سياحة تحمل ترقيم أحد الولايات الغربية.

وبعد الإشتباه في المركبة التي كانت في طريقها للدول الجوار تونس تم تفتيشها لتيم اكتشاف هذه الكمية من المال كانت لتهرب.

وتم تبليغ وكيل الجمهورية محل الاختصاص والذي امر بتحرير محضر بمخالفة الصرف وتهريب العملة.

في حين اكدت معلومات للنهار على ان العملة كانت موجهة لدولة تونس من اجل شراء كميات من الترفاس.

ومن ثما تهريبه للجزائر في ظل الطلبات الكبيرة عليه وارتفاع ثمنه .