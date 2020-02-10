توقيف 3 أشخاص وحجز أزيد من 334 غ مخدرات بالسوقر في تيارت

تمكنت عناصر الشرطة بأمن دائرة السوقر في تيارت، من الاطاحة بعصابة مختصة في تروبج المخدرات عبر بلديات ولاية تيارت.

وحسب ذات المصادر، فإن عملية الإطاحة بالعصابة المتكونة من 3 أشخاص، من بينهم كهل يبلغ من العمر 52 سنة تمت إثر معلومات وردت إلى ذات المصالح عن قيامهم بتروبج المخدرات وسط السوقر.

وبعد توقيف المشتبه فيهما، عثر بحوزة أحدهم على قطعة من الكيف المعالج وقرص من المهلوسات، وتبين أن أحدهم ينحدر من بلدية مدغوسة التابعة لإقليم دائرة فرندة.

وبعد تفتيش مسكن المشتبه فيه، عثر على 214.7 غرام من المخدرات، لتصل الكمية الاجمالية المحجوزة إلى 334.5 غ

كما وجد ذات العناصر، بمسكن المشتبه فيه، مبلغ مالي قدره 10 آلاف دج من عائدات المتاجرة بالمخدرات.

و بعد تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية بمحكمة السوقر، أودعهم الحبس الاحتياطي.