توقيف 3 أشخاص وحجز أزيد من 920 قارورة خمر بمعسكر

حجز أمس الأحد عناصر الشرطة بمدينتي المحمدية وتيغنيف ولاية معسكر 923 وحدة من المشروبات الكحولية في عمليتين مختلفتين.

وحسب ذات المصدر، فقد تمكنت الشرطة القضائية بالمحمدية من وضع حد لنشاط مروج الخمور بدون رخصة.

كما تم، حجز 383 قارورة كانت مخبأة داخل أحد حقول الزيتون.

وتم تقديم المشتبه فيه، أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة معسكر.

من جهتها أوقفت الشرطة، مروجين اثنين للخمور ، وحجز 540 وحدة كانت على متن مركبتين بالقرب من المنطقة الصناعية لتيغنيف.

وتم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيغنيف .