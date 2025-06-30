توقيف 3 أشخاص وحجز أزيد 1367 قرص مهلوس بوهران

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية BMPJ لحي الصنوبر بأمن ولاية وهران، من وضع حد لشبكة إجرامية يمتهن أفرادها ترويج السموم، حيث أسفرت العملية عن توقيف 03 أشخاص وحجز 1367 قرص مهلوس، من نوع بريغابلين 300ملغ.

العملية جاءت بعد التحريات الميدانية التي باشرها عناصر الفرقة استغلالا لمعلومات مفادها قيام المشتبه فيهم. بنقل والمتاجرة في هذه السموم متخذين من مساكنهم وكرا لتغطية نشاطهم الإجرامي.

بعد مراقبة وترصد تحركاتهم ونشاطهم الاجرامي، وتحديد هوياتهم ومكان تواجدهم. واستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، واستصدار أذون بالتفتيش وتمديد الاختصاص تم الإيقاع بهما الواحد تلو الأخر، وحجز الكمية المضبوطة، ليتم تحرير إجراء قضائي ضدهم، قدموا بموجبه أمام العدالة، أين صُدر في حقهم أمر إيداع.

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