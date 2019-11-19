توقيف 3 أشخاص وحجز أكثر من 1000 قارورة خمر ومهلوسات بتيارت

تمكنت مصالح أمن دائرة فرندة في تيارت، من توقيف شخصين، عن قضية الإتجار غير الشرعي بالمشروبات الكحولية، وشخص آخر عن قضية حيازة الأقراص المهلوسة.

حيثيات القضية الأولى، تعود لورود معلومات لذات المصالح مفادها وجود شخصين، تتراوح أعمارهم بين 25 سنة و50 سنة، يحوزان على كمية من المشروبات الكحولية، متخذين من مسكن المدعو “ش.د” مكان لتخزينها.

وبناءا على إذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة فرندة، تم تفتيش مسكن المدعو “ش.د”.

أين تم حجز وضبط كمية من المشروبات الكحولية، قدر عددها الإجمالي بـ1181 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام.

وبعد إتمام الاجراءات القانونية، قدم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فرندة، الذي أحال ملف القضية وفقا لإجراءات المثول الفوري.

أين صدر في حق المدعو “ب.ب”، ثلاثة أشهر حبس نافذة، في حين إستفاد المدعو “ش.د” من البراءة.

أما القضية الثانية، جاءت على إثر معلومات وردت لذات المصالح مفادها قيام شخص بترويج الأقراص المهلوسة على مستوى أحد أحياء مدينة فرندة.

ليتم على الفور ضبط خطة، والترصد للمشتبه فيه، ويتعلق الأمر بالمدعو “ق، خ 28 سنة”.

وبناءا على إذن بالتفتيش صادر من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة فرندة، تم تفتيش مسكن سالف الذكر.

أين تم حجز وضبط كمية من الأقراص المهلوسة، قدر عددها الإجمالي بـ 165 قرصا مهلوسا، من نوع “نوفازين” و10 قارورات “قطرات”، من نوع هالدوماكس، وقارورة من نوع “إيزوميدين”.

وبعد إتمام الاجراءات القانونية، قدم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فرندة، الذي أحال ملف القضية وفقا لإجراءات المثول الفوري.

وأمر بإيداع المشتبه فيه، الحبس إلى غاية مثوله أمام المحكمة.