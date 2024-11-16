توقيف 3 أشخاص وحجز أكثر من 3 آلاف قرص مهلوس ببومرداس

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بالأمن الحضري تيجلابين ببومرداس، من الإطاحة بمجموعة إجرامية تتكون من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 37 سنة و 48 سنة، يحترفون ترويج ونقل الأقراص المهلوسة في ولاية بومرداس و ضواحيها.

حيث ترصدت عناصر الشرطة للمدبر الرئيسي الذي كان يحمل كيسا بداخل حقيبة ظهرية. أين تم القبض عليه متلبسا مع شريكيه و ضبط الكمية المحجوزة المقدرة بـ 3300 مؤثر عقلي. بالإضافة إلى حجز أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم. ليتم تحويل الأطراف إلى المصالح قصد استكمال إجراءات التحقيق، و بعد إتمام إنجاز الملفات القضائية تم تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة.

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