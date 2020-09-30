توقيف 3 أشخاص وحجز خمور ومهلوسات بأم البواقي

قامت مصالح أمن دائرة عين مليلة في أم البواقي، أول أمس الإثنين، عمليات شرطية شملت مختلف النقاط المشبوهة وأوكار الجريمة.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، أسفرت العملية على توقيف شخص مبحوث عنه من قبل الجهات القضاية محل 9 قرارات و أحكام نهائية بالحبس، في عدة قضايا.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية في حقه المعني وتقديمه أمام الجهات القضائية.

كما تم خلال نفس العملية، حجز 180 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الانواع والأحجام .

هذا وتم توقيف شخص بحوزته 26 قرص من دواء بريغابالين 02 ملغ، وتوقيف آخر وحجز سلاح أبيض من نوع سكين أوكابي.

كما تم حجز سلاحين ناريين من الصنف الخامس “بندقيتي صيد”، استعملتا في موكب زفاف، يضيف البيان.