توقيف 3 أشخاص وحجز سلاح ناري ومؤثرات عقلية في سطيف

تمكنت، أمس، مصالح أمن ولاية سطيف، خلال ثلاث عمليات متفرقة، من وضع حد لممارسات 3 أشخاص، ثبت ضلوعهم في قضايا ترويج للمؤثرات العقلية وكذا السرقات تحت طائلة التهديد.

حيث أسفرت العملية عن حجز سلاح ناري نصف آلي، كمية من الأدوية ذات خصائص مؤثرة عقليا، وعدد من الأسلحة البيضاء المحظورة، ومبلغ مالي هو من عائدات عمليات الترويج.

العمليات أطرت من قبل أفراد الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية في سطيف، جاءت كلها بفضل العمل الوقائي الذي تنتهجه الفرقة التي سعت إلى تكثيف دورياتها التي أثمرت بتوقيف 3 أشخاص خطيرين ثبت ضلوعهم في عمليات ترويج للمؤثرات العقلية والسرقات تحت طائلة التهديد، وهي العملية التي شهدت تحرياتا ميدانية مسبقة تكفل بها فوج أوكلت له مهمة مراقبة وترصد تحركاتهم المشتبه فيهم، ثم إعداد خطة محكمة شهدت توقيفهم جميعا مع حجز سلاح ناري نصف آلي، وكمية من الأدوية ذات خصائص مؤثرة عقليا، عدد من الأسلحة البيضاء المحظورة، بالإضافة إلى مبلغ مالي هام يعدّ من عائدات الترويج.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم إعداد ملفات جزائية ضد المتورطين الثلاثة، الذين أحيلوا بموجبها أمام الجهات القضائية المختصة.

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كشف والي ولاية سطيف كمال عبلة ، عن احصاء 938 مستثمرة فلاحية سيتم ايصالها بالكهرباء.

واضاف والي الولاية لوسيط الجمهورية عن دراسة 221 ملف استثماري بالولاية لحد الساعة.

بالاضافة الى تسليم 84 رخصة استغلال، و 44 تغيير نشاط، إضافة الى27 شهادة مطابقة و 66 رخصة بناء. كما تم تمكين 54 من تغيير النشاط و تحينها بالنشاط الجديد.

الى جانب ذالك أوضح عبلة أن إشكالية المطابقة بسبب الارتفاقات أدى الى عدم استلام 27 مستثمر لشهادة المطابقة بالمنطقة الصناعية بسطيف، وهذا بسبب عدم احترام الارتفاقات الامنية لقناة الغاز ذات الضغط العالي.

الى جانب ذالك تم احصاء 938 مستثمرة فلاحية بمساحة 21000 هكتار حيث سيتم ايصالها بالكهرباء على طول 1095 كلم.

مبرزا في الوقت ذاته أن 542 انتهت الدراسة، و 188تم ربطها بالاضافة الى 64 هي قيد الانجاز و 290 قيد اجراء المنح.

كما تم منح 30 رخصة لحفر الآبار للمستثمرين الصناعيين.

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