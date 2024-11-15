توقيف 3 أشخاص وحجز عتاد للتنقيب عن المعادن بتمنراست

تمكن أعوان الفرقة الجهوية المتخصصة في مكافحة التهريب التابعة لمصالح المديرية الجهوية للجمارك بتمنراست، بالتنسيق مع أفراد الجيش، من توقيف 3 أشخاص.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، تم حجز عتاد خاص بالتنقيب عن المعادن. حيث تمثلت المحجوزات، في 5 مولدات كهربائية، ومطرقتين كهربائيتين.

كما تم حجز 5 براميل بلاستيكية بسعة لتر من البنزين، و7 هواتف ذكية و3 مركبات رباعية الدفع استعملت في التهريب

هذا وتأتي هذه العملية في إطار تنسيق الجهود الميدانية بين أجهزة الدولة في مكافحة شتى أشكال التهريب والجريمة العابرة للحدود.