توقيف 3 أشخاص وحجز  قرابة 12 كلغ من القنب الهندي في الاغواط

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الأغواط من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين (33-63) سنة. ينشطون ضمن شبكة إجرامية تقوم بنقل وتوزيع المخدرات، مع حجز 11 كلغ و700 غرام من المخدرات “راتنج القنب الهندي”.

العملية تمت بعد استغلال معلومات واردة إلى فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الأغواط تتعلق بنشاط شبكة إجرامية تقوم بنقل و توزيع المخدرات.