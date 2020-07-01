توقيف 3 أشخاص وحجز قرابة 2 كلغ من الكيف بسوق اهراس

تمكنت عناصر الفرقة الجنائية التابعين للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سوق اهراس من توقيف 3 أشخاص في العقد الثالث.

وينحدر الأشخاص من وسط مدينة أم البواقي، أين عثر بحوزتهم على كمية معتبرة من الكيف المعالج قدرت بـ 1.7 كلغ من القنب الهندي على شكل صفائح مهيأة للبيع، حيت تم تحويلهم على التحقيق بعد اخطار الجهات القضائية.

عملية توقيف افراد العصابة ، جاءت اثر ورود معلومات دقيقة مفادها وجود اشخاص بصدد ترويج كمية معتبرة من المخدرات ، استدعى الامر التدخل العاجل و السريع لعناصر الشرطة الجنائية و رسم كمين محكم لهم أفضى إلى توقيفهم.

من جهتهت قامت ذات المصالح بتحرير محاضر سماع في حق الموقوفين لغرض تقديمهم امام الجهات القضائية المختصة اقليميا للنظر في التهم الموجهة إليهم و المتعلقة أساسا في تكوين جمعية اشرار حيازة وترويج المخدرات.