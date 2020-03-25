توقيف 3 أشخاص وحجز كميات معتبرة من مختلف المواد الغذائية بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من حجز 106.35 طن من مادة السميد والفرينة بالإضافة إلى 201 قارورة معقم اليدين و 183 قناع طبي واقي.

وأفادت خلية الإتصال لأمن العاصمة، اليوم الأربعاء في بيان لها، أنه وفي اطار الحد من ظاهرة المضاربة في الأسعار خصوصا في الفترة الراهنة، قامت مصالح أمن ولاية الجزائر بعمليات متفرقة افضت إلى توقيف 3 أشخاص وحجز 201 قارورة معقم اليدين.

وأضاف البيان أنه تم خلال العمليات حجز 183 قناع طبي واقي بالإضافة إلى 82.5 طن من مادة الفرينة و 23.850 طن من مادة الدقيق.

كما تمكنت فرق الأمن الوطني من حجز 5 قناطير من مادة مايزينة و 6.5 طن من مادة السكر و 212 كلغ من الطماطم و 2.28 قنطار من مسحوق التنظيف و 2 قنطار من القمح و 130 قنطار من مادة العدس.