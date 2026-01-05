توقيف 3 أشخاص وحجز كمية من المخدرات بالمدية

تمكن عناصر فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية المدية، الأسبوع الماضي من تفكيك أفراد شبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج السموم بأحد الأحياء الشعبية بمدينة المدية.

وحسب بيان لمصالح الأمن، العملية جاءت على اثر بلاغ لمواطن عن طريق الرقم الأخضر 1548. بخصوص تواجد مجموعة من الأشخاص بإحدى الأحياء العريقة بمدينة المدية. يقومون بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، استغلالا لهاته المعلومات باشرت عناصر الفرقة تحرياتها الميدانية. أين أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيهم من بينهم مسبوقا قضائيا، وباعتماد خطة أمنية محكمة. تم توقيف شخصين بحوزتهما كمية من المؤثرات العقلية، بعد التحقيق معهما تم التوصل لشريكهم الثالث و توقيفه.

بالتنسيق الدائم والمستمر مع النيابة المختصة إقليميا تم استصدار إذن بالتفتيش لمساكن المشتبه فيهم. أين تم ضبط وحجز 83 كبسولة من المؤثرات العقلية، قارورتين (02) سائل مؤثر عقلي. (139.01 غرام) من الكيف المعالج، أسلحة بيضاء، (02) هاتفين نقالين، مبلغ مالي من عائدات الترويج .

حيث تم انجاز ملفات قضائية ضد المشتبه فيهم عن قضية، الحيازة قصد البيع، البيع للمخدرات. والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة، حيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس بدون مبرر شرعي. وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

كما دعت مصالح أمن ولاية المدية كافة المواطنين للتبليغ الفوري عن أي فعل مشبوه. من خلال الاتصال بالأرقام الخضراء 48-15 و 17، أو عن طريق تطبيقة ألو شرطة (allo chorta). و صفحة الفيسبوك الرسمية ” شرطة المدية “.

