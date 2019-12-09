توقيف 3 أشخاص وحجز كمية من المخدرات ببشار

تمكنت قوات فرقة البحث بأمن ولاية بشـار، من توقيف 3 مشتبه فيهم لحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية، مع حجز كميات معتبرة.

وأفاد بيان لذات المصالح، أنه تم توقيف مشتبه فيه في العقد الثاني من العمر على مستوى وسط المدينة كان على متن دراجة نارية.

وبعد إجراء عملية التلمس الجسدي عليه، ضبط بحوزته على 6 أقراص من نوع إكستازي، ومبلغ مالي قدره:2500 دينار

وأضاف البيان، أن المشتبه فيه اعترف بعد التحري بحيازته لهذه المادة كون معتاد على ترويجها واستهلاكها.

كما مكنت التحريات من تحديد هوية ممونه بهذه المادة، هذا الأخير تم تفتيش منزله العائلي بموجب إذن من وكيل الجمهورية.

وكللت العملية بحجز 14 كبسولة من المؤثر العقلي بريقابالين بتركيزين 150 و300 ملغ، و27 غراما من المخدرات.

كما كان يقوم بتخبئتها على مستوى كشك خاص به.

العملية مكنت إجمالا من حجز 16 قرصا من نوع اكستازي، 28 قرصا من نوع برقابالين بتركيزي 150 و 300 ملغ.

بعد استيفاء إجراءات التحري في القضية تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار.

وتمت إحالتهم لإجراء المثول الفوري، وصدر أمر إيداع في حق اثنين منهم في حين تم وضع المشتبه فيه الثالث تحت الرقابة القضائية.