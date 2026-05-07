توقيف 3 أشخاص وحجز مركبة في قضية تتعلق بسرقة مواشي

تمكنت مصالح الدرك الوطني من وضع حدّ لنشاط مجموعة إجرامية تتكون من ثلاثة أشخاص، مع حجز مركبة كانت تُستعمل في تنفيذ عملياتهم الإجرامية.

وتعود تفاصيل القضية إلى تسجيل محاولة سرقة تتعلق بعدد من رؤوس الأغنام ذات سلالة عالية، حيث باشرت المصالح المختصة تحرياتها الميدانية فور تلقي البلاغ، ما سمح بتحديد هوية المشتبه فيهم وتعقبهم.

وقد أسفرت العملية الأمنية عن توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه في تورطهم في القضية، إضافة إلى استرجاع و حجز الوسائل المستعملة في الجريمة، بما فيها المركبة التي استُخدمت في التنقل ونقل المسروقات.

وقد تم فتح تحقيق قضائي في القضية تحت إشراف الجهات المختصة، من أجل تحديد كافة ملابساتها وكشف باقي الأطراف المحتملة، مع تقديم الموقوفين أمام العدالة فور استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها.