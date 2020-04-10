توقيف 3 أشخاص وحجز 10.2 غرام من الكوكايين بتيارت

تمكنت عناصر الشرطة بولاية تيارت من توقيف 3 أشخاص وحجز كمية قدرت بـ 10.2 غرام من الكوكايين.

تمكن عناصر فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيارت من توقيف ثلاثة أشخاص وبحوزتهم كمية من الكوكايين.

عملية توقبف المتهنبن الذين تتراوح اعمارهم بين 36 و 45 سنة، تمت اثر معلومات مستقاة حول حيازة أشخاص لكمية من المخدرات الصلبة من أجل ترويجها في مدينة تيارت.

وبناء على ذلك، تم ضبط خطة محكمة و اسفرت العملية من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم متلبسين على متن مركبة سياحية.

وتم ضبط بحوزتهم على كمية من الكوكايين قدر وزنها بـ 10,2 غرام، بالإضافة إلى مبلغ مالي بلغ 80 ثمانون مليون سنتيم من عائدات البيع.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية قدم المتهمون أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت الذي اودعهم الحبس في انتظار محاكمتهم.