توقيف 3 أشخاص وحجز 1124 قرص مهلوس بباتنة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقصر بلزمة، من توقيف 3 أشخاص وحجز 1124 قرص مهلوس كان بحوزتهم.

وتعود حيثيات القضية أثناء قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقصر بلزمة بدورية عبر الإقليم وتنشيطا لعنصر الإستعلام.

ليتم توقيف مركبة نوع أكسنت كان على متنها كل من المسمى (ق ح) البالغ من العمر 41 سنة. والمسمى (ح هـ)البالغ من العمر 39 سنة. والمسمى (م أ) البالغ من العمر 31 سنة.

وأثناء تفتيش المركبة تفتيشا أمنيا دقيقا ومراقبة مختلف وثائقها تم العثور بحوزة المشتبه فيهم على 1124 كبسولة نوع PREGABALINE PGN 300.

ليتم على الفورتوقيف المشتبه فيهم واقتيادهم إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. وتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة بعد استيفاء جميع اجراءات التحقيق.