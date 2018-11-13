توقيف 3 أشخاص وحجز 124 قارورة خمر في بجاية

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للأمن العمومي لأمن ولاية بجاية ، من توقيف 3 أشخاص وحجز 124 وحدة من المشروبات الكحولية.

الكمية المحجوزة كانت موجهة للترويج بصفة غير قانونية،وجاءت العملية بعد قيام عناصر الشرطة المكلفة بحماية المحطة البرية لنقل المسافرين ببجاية.

بدوريات راجلة داخل المحطة أين لفت انتباههم إلى 3 أشخاص مشبوهين يحملون حقائب من الحجم الكبير.

وبعد توقيفهم ومراقبة الحقائب اتضح بأنها مملوءة بكمية معتبرة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأصناف تقدر بـ 124 قارورة خمر.

وبعد هذه العملية، تم تقديم المتهمين أمام الجهات القضائية المختصة.