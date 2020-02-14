توقيف 3 أشخاص وحجز 144 قرص مهلوس بمعسكر

تمكنت عناصر فرقة البحث و التدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن معسكر من حجز 144 قرص مهلوس وتوقيف 3 أشخاص.

وأفادت مصالح الأمن بمعسكر عن توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و36 سنة، من بينهم إمرأتان مع حجز كمية من الأقراص المهلوسة قدرت إجمالا بــ 144 قرص من أصناف مختلفة.

وأشار ذات المصدر أن العملية تمت بعد استغلال محكم لمعلومات تلقاها عناصر الفرقة حول قيام المشتبه فيها الرئيسية البالغة من العمر 34 سنة باستغلال مسكنها العائلي بأحد أحياء مدينة تيغنيف كمحل لممارسة الفسق والدعارة وترويج المؤثرات العقلية.

ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتنفيذ عملية تفتيش لمسكن المشتبه فيها، وتوقيفها رفقة شخصين آخرين، وحجز كمية من الأقراص المهلوسة قدرت كميتها الإجمالية بــ 144 قرص.

وتم تحويل المشتبه فيهم لمقر فرقة البحث و التدخل، أين أصدر ضدهم إجراء قضائي وقدموا أمام العدالة التي أمرت بوضعه الحبس.