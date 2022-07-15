توقيف 3 أشخاص وحجز 1455 قرص مهلوس في تلمسان

تمكنت شرطة أمن دائرة لحنايا بأمن ولاية تلمسان، من توقيف 3 أشخاص، وحجز كمية كبيرة من المؤثرات العقلية.

وحسب بيان للشرطة الجزائرية، فقد تمكنت ذات المصالح من حجز 1455 قرص من المؤثرات العقلية. ومبلغ مالي يقدر 24 مليون سنتيم.

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هذا وتمكنت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني لبلدية سيد الحسني بولاية تيارت من تفكيك شبكة مختصة في نقل وترويج الأقراص المهلوسة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار، فإن العملية جاءت بعد معلومات مؤكدة. أين تم ضبط مركبة سياحية، وبعد تفتيشها تم العثور بها على كمية من الأقراص المهلوسة بـ 900 قرص مهلوس من نوع بريقابالين كانت مخبأة بإحكام داخل المركبة. كما تم توقيف 3 أشخاص تورطوا في هذه العملية. أين تم إحالتهم على المحاكمة.