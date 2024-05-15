توقيف 3 أشخاص وحجز 20 قنطار من اللحوم بقسنطينة

تمكن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بقسنطينة، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهما ما بين 45 و52 سنة، بتهمة جنحة مخالفة إلزامية الرقابة المسبقة.

بالإضافة إلى مخالفة عدم إحترام شروط النظافة الصحية للمستخدمين والأماكن محلات التصنيع أو المعالجة أو التحويل أو التخزين.

وتعود حيثيات القضية إلى معلومات واردة إلى أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بقسنطينة. مفادها أن صاحب قصابة ببلدية قسنطينة يقوم مالكها بالذبح الغير شرعي للمواشي والأبقار خصوصا الإناث بمنزله. ويقوم بنقلها على متن مركبة نفعية غير مهيأة.

وعلى الفور تم وضع خطة محكمة للإطاحة بالمعني متلبسا أين تم رصده وتتبع مركبته من المنزل إلى غاية وصولها إلى القصابة.

حيث تم مداهمة المحل رفقة المصالح المختصة ليعثر على كمية معتبرة من اللحوم الحمراء غير قابلة للاستهلاك البشري.

أين تبين أن المذبح الغير شرعي عبارة عن مستودعات بمسكن المعني به جميع معدات الذبح.

وعلى الفور إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل إتلاف ما يفوق 20 قنطار من اللحوم الحمراء الغير قابلة للاستهلاك. مع توقيف المشتبه فيهم وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة.