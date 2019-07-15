توقيف 3 أشخاص وحجز 240 قرص مهلوس و80 قنطار شمة ببشار والمسيلة

تمكن أفراد فصيلة الأمن والتدخل للدرك الوطني، في بشار، من توقيف شخصين “37 و39 سنة”، وجد بحوزتهما 240 قرص مهلوس.

وحسب بيان لذات الفرقة، فقد تم توقيف الشخصين، على مستوى نقطة مراقبة تم نصبها على الطريق الوطني رقم “06”،

الرابط بين بشار والعبادلة.

حيث كان الموقوفان على متن سيارة، وبحوزتهما 240 قرص مهلوس، من نوع “بريغابالين”.

من جهة أخرى، قام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، بالمسيلة، بتوقيف شخص “45 سنة”، وهو بصدد نقل 80 قنطار “شمة”، على متن شاحنة.

ووجد الموقوف، على مستوى بلطريق البلدي غير المصنف، وهو ينقل هذه الكمية الكبيرة من مادة الشمة،

دون فواتير أو سجل تجاري.