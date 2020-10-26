توقيف 3 أشخاص وحجز 4452 وحدة خمر في الشلف

تمكنت اليوم الإثنين، مصالح أمن ولاية الشلف، من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و45 سنة، يقومون ببيع و ترويج المشروبات الكحولية.

وحجزت ذات المصالح، خلال هذه العملية، 4452 وحدة خمر من مختلف العلامات والأحجام.

ووفق المصادر التي أكدت الخبر للنهار أونلاين، فإن عملية التوقيف والحجز تمت خلال تنفيذ مداهمة للأماكن المشبوهة في النطاق الحضري، أسفرت عن توقيف المروجين الثلاثة.

وبعد إستكمال التحقيقات، تم إنجاز الملفات الجزائية في حق المشتبه فيهم، عن قضية الحيازة والمتاجرة في المشروبات الكحولية، وإحالتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.