توقيف 3 أشخاص وحجز 458 قنطار من القمح اللين بتيارت

تمكنت مصالح الدرك الوطني بتيارت، مؤخرا، من توقيف 3 أشخاص، وحجز 458 قنطار من القمح اللين، بسبب غياب السجل التجاري والفوترة، خلال عمليتين منفصلتين.

وأوضح ذات السلك الأمني، اليوم الاثنين، أنه تم حجز 268 قنطار من القمح اللين، كانت محملة على متن شاحنتين، تم توقيفهما الخميس الماضي من طرف أفراد سرية أمن الطرقات لتيارت، بالطريق الوطني رقم 23 ببلدية النعيمة.

وتبين أن السائقين اللذين تم توقيفهما لا يمتلكان سجلا تجاريا ولا فواتير.

وتمت العملية الثانية، في نفس اليوم على مستوى الطريق الوطني رقم 90 ببلدية مدريسة، حيث قام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتوقيف شاحنة ذات مقطورة محملة بـ 190 قنطار من القمح اللين.

وقد تبين بعد المراقبة أن صاحبها لا يملك سجل تجاري أو فواتير خاصة بالسلعة ليتم توقيفه.