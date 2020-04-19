توقيف 3 أشخاص وحجز 48 من القطع النقدية الذهبية والفضية الاثرية بتيارت

تمكنت عناصر الشرطة من حجز 48 من القطع النقدية الذهبية و الفضية الاثرية في السوقر بتيارت.

تمكنت عناصر الشرطة بأمن دائرة السوقر من حجز كمية من القطع النقدية الاثرية مع توقيف 3 اشخاص تورطوا في المتاجرة بها بطريقة غير قانونية.

وحسب ما افادت به مصادر مطلعة ان عملية حجز القطع النقدية تمت اثر معلومات وردت الى ذات المصالح عن حيازة شخص يبلغ من العمر 46 سنة، لنقود قديمة كان بصدد بيعها خفية في السوقر بمبلغ كبير.

حيث تم الترصد له و توقيفه متلبسا رفقة شخص اخر في الثلاثينات من العمر و عثر بحوزتهما على 20 قطعة ذهبية اثرية.

واسفرت النحقيقات عن وجود شريك لهما يقطن في بلدية عين كرمس حيث تم تمديد الاختصاص و عثر لدى هذا الاخير على 28 قطعة نقدية قضية مختلفة من الاحجام و الأشكال و عليها رسومات لملوك و بعضها يحمل كلمة السلطان والسلطانة، يعتقد ان تاريخها يعود الى الفترة ما قبل التاريخ.

كما حجز ذات المصالح اجهزة البحث و التنقيب عن المعادث الثمينة و من المنتظر ان يتم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر للنظر في قضيتهم.