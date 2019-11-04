توقيف 3 أشخاص وحجز 652 قرص مهلوس موجهة للترويج بحيدرة

أفلحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببئر مراد رايس مؤخرا، من توقيف ثلاثة أشخاص خلال مداهمة ميدانية بأحد الأحياء بإقليم المنطقة تحديدا بحي الصنوبر بحيدرة.

وأسفرت المداهمة عن حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية تقدر إجمالا بـ 652 قرص مهلوس من مختلف الأنواع وكمية أخرى من الكيف المعالج بوزن 80 غ.

هذه الكمية كانت موجهة للترويج على مستوى الأحياء، كما مكنت العملية أيضا من حجز أسلحة بيضاء ومبلغ مالي يقدر بحوالي 40 مليون سنتيم يعد من عائدات الترويج.

ومن المنتظر أن يتمّ تقديم المشتبه فيهم الى الجهات القضائية المختصة اقليميا لإستكمال إجراءات التحقيق.