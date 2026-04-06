توقيف 3 أشخاص وحجز 66 ألف كيس شمة و5 آلاف علبة سجائر

تمكن أعوان الفرق الجمركية التابعة لإقليم اختصاص مفتشيات أقسام الجمارك بكل من تبسة، أم البواقي وبئر العاتر. من تنفيذ عدة عمليات نوعية.

وأسفرت العمليات عن حجز 66000 كيس من الشمة دون سند تجاري، كانت محملة على متن شاحنة، مع توقيف شخصين. إضافة إلى حجز وسائل التمويه المستعملة في الغش. مع حجز 5000 علبة سجائر أجنبية المنشأ مهربة. مع حجز سيارة سياحية مستعملة في التهريب وتوقيف شخص.

كما تم إحباط محاولات تهريب كميات معتبرة من المواد الغذائية المدعمة عبر المعابر الحدودية، خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 10 مارس 2026. تمثلت في 4.331 لتر من زيت المائدة، 1.415 كلغ من السكر، 277 كلغ من القهوة وبضائع أخرى.

وأكدت العمليات يقظة أعوان الجمارك الجزائرية وتجندهم الدائم للتصدي لكافة أشكال التهريب. لاسيما ما تعلق بالمواد الحساسة والمدعمة، بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار السوق.

div>

