توقيف 3 أشخاص وحجز 6600 قرص مهلوس بباتنة

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين التوتة في باتنة، من توقيف 3 أشخاص وحجز 6600 قرص نوع بريغابالين 300 ملغ.

وحسب بيان لذات المصلحة، تلقت الفرقة معلومات، مفادها قيام أحد الأشخاص بتمرير كمية من المؤثرات العقلية من الجنوب إلى الشمال.

أين تم وضع عدة نقاط مراقبة من طرف عناصر وحدات الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني بعين التوتة.

وبعد تحديد مكان تواجد سائق المركبة المشتبه فيها وسائق المركبة الثانية الذي كان يقوم بتأمين وفتح الطريق ليتم توقيفهما.

ومكنت العملية من توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم من بينهم إمرة تترواح أعمراهم ما بين 30 و33 سنة.

كما تم حجز كمية من المؤثرات العقلية تقدر ب6600 قرص نوع بريغابالين 300 ملغ.

بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 130 ألف دج و4 هواتف نقالة، مع حجز المركبتين المستعملتين في الجريمة القيمة المالية للمحجوزات تقدر بأكثر من 13 مليون دج.

كما سيتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.