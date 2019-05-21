توقيف 3 أشخاص وحجز 70 كلغ من المخدرات بعين تموشنت

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات لأمن ولاية عين تموشنت، من تفكيك شبكة مختصة في تهريب المخدرات متكونة من ثلاث أشخاص.

وكانت تنشط انطلاقا من الشريط الحدودي بولاية عين تموشنت، وصولا إلى ولايات مجاورة.

حيث مكنت العملية من حجز كمية من المخدرات قدرت بـ 70 كلغ من الكيف المعالج.

وبعد مراقبة تحركات الشبكة، تم توقيفهم، في حالة تلبس بصدد تسليم 70 كلغ من الكيف المعالج كانت على متن مركبة.

بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي قدر بـ12 مليون سنتيم، وكذا مجموعة من الهواتف النقالة التي كانت تستعمل في نشاطهم.

وسيتم تقديم المتهمين، أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة بني صاف.