توقيف 3 أشخاص وحجز 8 قناطير من البطاطا مسروقة في قالمة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بهليوبوليس من توقيف 3 أشخاص لتورطهم في سرقة منتوج زراعي متمثل في البطاطا و التي راح ضحيتها فلاح من المنطقة.

وحسب مصادر لـ النهار، فإن عملية توقيف الأشخاص الثلاثة، والتي تتراوح اعمارهم مابين 31 و39 سنة جاءت إثر معلومات بوجود سيارة من نوع كازدا مغطاة بحافة احدى الطرقات الولائية، مركونة.

حيث كان بجانبها اشخاص يقومون بنزع محصول البطاطا ووضعها في إكياس بلاستيكية من أرض فلاحية ملك لصاحبها الضحية. الأمر الذي إستدعى التدخل والتنقل إلى الميدان، أين تم محاصرة الموقوفين و تحويلهم على مقر الدرك رفقة المحجوزات ، والمتمثلة في 12 كيس بلاستيكي من محصول البطاطا.

هذا وقد تم تحرير محضر سماع في حق الموقوفين الثلاثة ، لغرض تقديمهم خلال الساعات القليلة القادمة أمام الجهات القضائية المختصة، للنظر في التهم الموجهة إليهم، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية و القانونية.