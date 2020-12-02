توقيف 3 أشخاص وحجز 9 بنادق صيد و160 قنطار تبغ بعدة ولايات

أوقفت مصالح الدرك الوطني 3 أشخاص وحجزت 9 بنادق صيد و160,27 قنطار من مادة التبغ، خلال عمليات منفصلة بعدة ولايات.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، تمت هذه العمليات خلال الفترة الممتدة ما بين 25 نوفمبر و1 ديسمبر 2020.

وتمت هذه العمليات في كل من ولايات غليزان والوادي وبسكرة وغرداية وباتنة والشلف وتبسة.

كما تم خلال هذه العمليات، حجز 21024 وحدة من الألعاب النارية و2091 كاميرا مراقبة و129 هاتف ذكي و9392 وحدة من مختلف المشروبات.

وأضاف ذات البيان، أنه قد تمّ إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ28324 لتر، بكل من أدرار وبرج باجي مختار وتبسة وسوق أهراس والطارف.

هذا وأحبط حراس السواحل ومصالح الدرك الوطني محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 52 شخصا كانوا على متن قوارب مطاطية وتقليدية الصنع بكل من عين تموشنت والشلف وتلمسان.

فيما تم توقيف 49 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بكل من تلمسان وغرداية وغليزان وتبسة والطارف، خلال نفس الفترة.