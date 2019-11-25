توقيف 3 أشخاص وحجز 950 قرص مهلوس في سكيكدة

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن سكيكدة، من توقيف 3 أشخاص، في قضيتين تتعلقان بحيازة المؤثرات العقلية لغرض البيع بطريقة غير مشروعة.

وتم حجز كمية من الأقراص المهلوسة قدرت بحوالي 950 قرص بالإضافة إلى مبالغ مالية من عائدات البيع، خلال العمليتين.

وجاءت العملية الأولى استغلالا لمعلومات تحصلت عليها ذات المصلحة، مكنت من توقيف شخص يبلغ من العمر 40 سنة، عثر بحوزته على 620 قرص مهلوس من مختلف الأنواع.

كما تم في عملية أخرى توقيف شخصين بحي مرج الذيب، بحوزتهما 330 قرص مهلوس.

وبعد إتمام إجراءات التحقيق، أنجز ضد المشتبه فيهم ملفات قضائية، تم بموجبها تقديمهم أمام النيابة المختصة.