توقيف 3 أشخاص وضبط كمية من الكيف بتيارت

أوقف عناصر الدرك،بدائرة فرندة بولاية تيارت، 3 أشخاص.

وأسفرت العملية التي قام بها عناصر الدرك، عن حجز كمية من الكيف قدرت بـ 3 كلغ.

العملية تمت بناء على معلومات تفيد بتحويل كمية من الكيف الى تيارت.

وبعد التحقيقات والتحريات تم توقيف سيارتين سياحيتين الاولى من نوع “كونوغو” والثانية من نوع “208”.

حيث انه بعد تفتيشهما تم العثور على الكمية المذكورة من الكيف وتوقيف 3 اشخاص ينحذرون من ولايات غربية

كانوا بصدد تحويل هذه الكمية من عين تيموشنت الى تيارت.

بالغضافة إلى ضبط مبلغ مالي يقدر بـ 27 مليون سنتيم

ولا تزال التحقيقات متواصلة من اجل البحث عن باقي افراد الشبكة.

كما تم تقديم الموقوفين امام وكيل الجمهورية لدى محكمة فرندة.