توقيف 3 أشخاص وضبط كمية من المخدرات بتلمسان

تمكن مصالح الشرطة بولاية تلمسان أمس الأحد، من توقيف 3 أشخاص بحوزتهم كمية من المخدرات.

وقائع القضية تعود بناءً إلى ورود معلومات لمصالح الشرطة تفيد وجود أحد مهربي المخدرات

بمنطقة سيدي موسى بالعين التابعة لمدينة سبدو بولاية تلمسان.

وذلك من أجل تسليم كمية من الكيف المعالج .

وبناءً على ذلك قامت مصالح الأمن بالتنقل الى عين المكان أين تم توقيف 3 أشخاص يترواح أعمارهم 24 و27 43 سنة .

حيث أنه بعد تفتيش أحدهما عثر في جيب معطفه على كمية من المخدرات يقدر وزنها بـ88.9غرام.

في حين تم العثور بغرفة آخر على قطعة من المخدرات قدر وزنها بـ 31.70غرام.

وتم تحويل الموقوفين إلى مصلحة الشرطة القضايئة بتلمسان لاستكمال إجراءات التحقيق.