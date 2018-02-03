توقيف 3 أشخاص و حجز 99 ألف أورو بمطار هواري بومدين

اوقفت مصالح شرطة الحدود بمطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة،3 أشخاص وحجزت 99 ألف أورو.

الاشخاص تتراوح أعمارهم بين العقد الثالث والعقد السادس متهمون بمخالفة التشريع المتعلق بتنظيم الصرف، وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

حيث تمكنت قوات شرطة الحدود من حجز 50150 ألف اورو عند المشتبه به الأول .

أما المشتبه به الثاني فكان يحمل معه مبلغ 28450 الف أورو.

وبالنسبة للمشتبه به الثالث فتم حجز بحوزته مبلغ 20700 ألف أورو.

وتمت مصادرة المحجوزات وتحويلها إلى المصالح المختصة، لاستكمال الإجراءات القانونية.