توقيف 3 أشخاص يتاجرون بالمخدرات في عنابة

تمكنت مساء أمس الشرطة القضائية ببلدية سيدي عمار من توقيف 3 أشخاص ينحدرون من بلدية البوني من بينهم تاجر مخدرات.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تمكنت من حجز أسلحة بيضاء محظورة و100غ من القنب الهندي.

وسيتم تقديم الموقوفين يوم الأحد المقبل أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار.

في حين تمكنت عناصر الأمن الحضري الخارجي سيدي عمار من توقيف وتقديم 7 أشخاص من أجل حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتتراوح أعمارهم بين 19 و30 سنة، مع حجز 100غ من القنب الهندي و 116 قرص مهلوس ،إضافة إلى توقيف شخص من أجل الضرب و الجرح العمديان بالسلاح الأبيض المحظور.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية صدر في حق 6 منهم أوامر إيداع فيما وضع شخصين تحت الرقابة القضائية.